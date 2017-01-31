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Верховный суд Британии запретил правительству запускать брексит без согласия парламента (1)

Иллюстративная фотография. Фото: Toby Melville/Reuters/Scanpix
Cегодня 12:24
Рубрика: За рубежом

Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, который постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента, передает во вторник Би-би-си.

Кроме того, суд постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

Правительство Терезы Мэй настаивает, что министры могут инициировать переговоры о брексите в соответствии с королевской прерогативой - полномочиями заключать и разрывать соглашения. Юристы правительства также утверждают, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести, - и не потребовал для себя окончательного слова.

Сергей Михайлов
Редактор

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