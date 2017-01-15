ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28

В воскресенье, 8 января, в Москве прошел Второй зимний велопарад. Несмотря на сильные морозы, по центру российской столицы проехали более тысячи велосипедистов.

Маршрут велопарада прошел по набережным замерзшей Москвы-реки. Само же мероприятие было посвящено поддержке развития велосипедной инфраструктуры и повышению безопасности на дорогах, передает "Актуальная камера".

Департамент транспорта Москвы накануне специально уточнил - парад состоится при любой погоде.

В 12 часов дня в Москве было минус 28 градусов. Но настоящих велосипедистов это не смутило.

В велопараде приняли участие около тысячи человек. Это все-таки меньше, чем год назад - тогда по заснеженному центру Москвы проехали почти пять тысяч велосипедистов.