logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28

Video
Антон Алексеев
Cегодня 21:09
Рубрика: За рубежом

В воскресенье, 8 января, в Москве прошел Второй зимний велопарад. Несмотря на сильные морозы, по центру российской столицы проехали более тысячи велосипедистов.

Маршрут велопарада прошел по набережным замерзшей Москвы-реки. Само же мероприятие было посвящено поддержке развития велосипедной инфраструктуры и повышению безопасности на дорогах, передает "Актуальная камера".

Департамент транспорта Москвы накануне специально уточнил - парад состоится при любой погоде.

В 12 часов дня в Москве было минус 28 градусов. Но настоящих велосипедистов это не смутило.

В велопараде приняли участие около тысячи человек. Это все-таки меньше, чем год назад - тогда по заснеженному центру Москвы проехали почти пять тысяч велосипедистов.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 08.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эркки Баховски: Россия может пойти на провокации во время председательства Эстонии в ЕС
 foto
Райнер Вакра: Михалу, Рыйвасу и Розиманнусу нужно сделать работу над ошибками
 foto
Грипп набирает обороты, но пик заболеваемости еще впереди

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей
 foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии