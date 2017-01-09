В Багдаде взорвался заминированный автомобиль: не менее 16 погибших

ИГ использует для терактов начиненные взрывчаткой автомобили и террористов-смертников. Фото: AFP/Scanpix

При взрыве заминированного автомобиля в багдадском районе Садр-сити погибли не менее 16 человек, более 40 получили ранения.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, но террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) регулярно совершает нападения на гражданских лиц в иракской столице, сообщило в понедельник, 2 января, агентство Reuters.

31 декабря в трех взрывах в Багдаде погибли 29 человек.

В понедельник ИГ также совершило нападение на позиции иракской армии к северу от Багдада, уничтожив 16 военнослужащих.

В 2014 году ИГ захватило значительную часть иракской территории, в том числе крупный город Мосул. Несмотря на значительные территориальные потери в прошлом году, группировка продолжает регулярно совершать теракты в Багдаде. В конце октября началась операция по освобождению Мосула при участии иракской армии, а также шиитского и курдского ополчения. Возглавляемая США коалиция оказывает ей воздушную поддержку и задействует ограниченный контингент наземных сил. Предполагалось, что Мосул удастся освободить до конца 2016 года, но операция продвигается медленнее первоначальных планов. К настоящему моменту наступающим войскам удалось занять около четверти города.