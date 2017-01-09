В Багдаде взорвался заминированный автомобиль: погибли десятки человек

Остатки взорванного автомобиля. Фото: AFP/Scanpix

При взрыве заминированного автомобиля в багдадском районе Садр-сити десятки человек погибли и получили ранения.

Число погибших и пострадавших при взрыве продолжает уточняться. Новостная служба Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщает о 35 погибших и 61 раненом.

Ранее ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария" сообщал как минимум о 20 погибших, а агентство Reuters - 16.

Взрыв произошел в районе Багдада, который преимущественно населен шиитами.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, но террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), придерживающаяся радикальной суннитской идеологии, регулярно совершает нападения на гражданских лиц в иракской столице.

Теракт в понедельник совпал по времени с визитом в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который встретился в Багдаде с французскими военнослужащими, участвующими в операциях антитеррористической коалиции.

31 декабря в трех взрывах в Багдаде погибли 29 человек.

В понедельник ИГ также совершило нападение на позиции иракской армии к северу от Багдада, уничтожив 16 военнослужащих.

В 2014 году ИГ захватило значительную часть иракской территории, в том числе крупный город Мосул. Несмотря на значительные территориальные потери в прошлом году, группировка продолжает регулярно совершать теракты в Багдаде. В конце октября началась операция по освобождению Мосула при участии иракской армии, а также шиитского и курдского ополчения. Возглавляемая США коалиция оказывает ей воздушную поддержку и задействует ограниченный контингент наземных сил. Предполагалось, что Мосул удастся освободить до конца 2016 года, но операция продвигается медленнее первоначальных планов. К настоящему моменту наступающим войскам удалось занять около четверти города.