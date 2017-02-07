Экспертиза подтвердила сотрудничество экс-президента Польши Леха Валенсы с советскими спецслужбами

Лех Валенса. Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты Краковского института судебных экспертиз подтвердили подлинность документов, согласно которым лидер движения "Солидарность" и будущий президент Польши Лех Валенса в 1970-е годы сотрудничал со спецслужбами Польской народной республики.

В документах советских спецслужб Валенса имел кодовое имя "Болек", сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".

В документах значится, что агент Болек работал на верфи и получал деньги за сбор информации о коллегах.

Экспертиза установила, что подписи под платежными документами принадлежат Леху Валенсе.

Сам экс-президент Польши эту связь отрицает. Так же он отреагировал и в прошлом году, когда информацию обнародовали впервые еще без результатов экспертизы.