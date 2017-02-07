Экспертиза подтвердила сотрудничество экс-президента Польши Леха Валенсы с советскими спецслужбами
Эксперты Краковского института судебных экспертиз подтвердили подлинность документов, согласно которым лидер движения "Солидарность" и будущий президент Польши Лех Валенса в 1970-е годы сотрудничал со спецслужбами Польской народной республики.
В документах советских спецслужб Валенса имел кодовое имя "Болек", сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".
В документах значится, что агент Болек работал на верфи и получал деньги за сбор информации о коллегах.
Экспертиза установила, что подписи под платежными документами принадлежат Леху Валенсе.
Сам экс-президент Польши эту связь отрицает. Так же он отреагировал и в прошлом году, когда информацию обнародовали впервые еще без результатов экспертизы.
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