Британский парламент поддержал законопроект о брексите во втором чтении

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Так, 498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, 114 высказались "против", передает Интерфакс.

Дальнейшие дебаты и обсуждение документа в третьем чтении намечены на следующей неделе.Тогда же предстоит и решающее голосование в нижней палате британского парламента. Затем законопроект поступит на обсуждение в Палату лордов. Правящая консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй надеется, что закон о выходе Великобритании из ЕС будет принят парламентом до 7 марта с тем, чтобы глава правительства могла до конца марта подать в Брюсселе заявку о выходе ее страны из Евросоюза. Лишь после этого могут начаться официальные переговоры о брексите.

Дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры брексита согласно статье 50 Лиссабонского договора начались в парламенте во вторник.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.