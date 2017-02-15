Скорость утверждения кабинета министров Трампа самая медленная со времен Джорджа Вашингтона

Здание Сената, верхней палаты Конгресса США Фото: Scanpix/Reuters

По данным Отдела истории Сената США, кандидатуры на министерские посты в администрации президента США Дональда Трампа утверждаются верхней палатой американского парламента самым медленным темпом за всю историю страны.

Об этом заявили представители Республиканской партии, обвиняющие демократов в беспрецедентном затягивании процесса, сообщило издание The Hill.

С момента инаугурации Трампа 20 января в должности были утверждены всего пять членов кабинета министров, в то время как в 2009 году девять членов кабинета были утверждены уже в первый день вступления Барака Обамы в должность президента США.

"У нас закончился период острого противостояния на президентских выборах. У нас новый президент, и этот президент выдвинул ряд высококвалифицированных кандидатов в члены кабинета министров", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Трамп также подверг критике действия демократов, назвав эту ситуацию позором. "Это позор, что мой кабинет до сих пор не утвержден — самая долгая задержка в истории нашей страны. Обструкция со стороны демократов", - написал во вторник президент США в соцсети Twitter.

Демократы отвергают обвинения в обструкции, утверждая, что они обязаны выступить против кандидатов на министерские посты, не имеющих, по их мнению, достаточной квалификации.

Для утверждения кандидатуры министра достаточно простого большинства голосов членов Сената, в котором республиканцы контролируют 52 из 100 мест, поэтому демократам остается только прибегать ко всевозможным процедурным проволочкам, чтобы максимально затягивать процесс.

Накануне Сенат утвердил Бетси Девос на посту министра образования, а в среду ожидается утверждение сенатора Джеффа Сешнса на посту министра юстиции, перед которой демократы снова обещают устроить ночное заседание.

По поводу Девос голоса разделились поровну и решающий голос в пользу ее утверждения подал вице-президент США Майкл Пенс, по конституции являющийся председателем Сената. Это был первый случай в американской истории, когда член кабинета министров был утвержден за счет голоса, поданного вице-президентом страны.

За период с 20 января в должности были также утверждены министр национальной безопасности США Джон Келли, министр обороны Джеймс Мэттис, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и министр транспорта Элен Чао.