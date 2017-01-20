Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года

В России должно появиться поколение, которое никогда в жизни не узнает вкуса сигареты. Это произойдет, если в жизнь будет воплощена разработанная Министерством здравоохранения концепция по борьбе с курением. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры" из Москвы.

Ежегодно от курения и связанных с ним болезней в России умирает от 300 до 400 тысяч человек. Авторы новой концепции мер по борьбе с курением решили положить этому конец.

Предложения Министерства здравоохранения выглядят поистине революционными. Если они вступят в силу, то те, кто годился в 2016 году или позже, никогда, даже достигнув совершеннолетия, не смогут приобрести на территории России табачные изделия или различные их заменители. Запрет будет не просто пожизненным - он будет до скончания века.

"Зачем разрешать продавать табак людям, которые не курили и не курят? Это серьезный вопрос, на который можно ответить сразу. Хотим ли мы, чтобы наши дети, даже когда они подрастут, курили? Ну, наверное, нет. Поэтому эта мера направлена на то, чтобы новое поколение жило без табака. И, в конце концов, табак, в принципе, останется в прошлом", - рассказал член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

На фоне таких радикальных мер остальные моменты концепции кажутся мягкими.

"65% места на упаковке должно быть отдано на то, чтобы сказать, что это вредно. И вот именно на это должно обращаться основное внимание", - считает член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

В результате через пару десятков лет может сложиться ситуация, когда двое взрослых россиян с разницей в возрасте всего в один год окажутся в неравном положении: один сможет покупать сигареты, другой - нет.

"По поводу вопроса дискриминации - вы знаете, у нас уже существует несколько примеров, когда вводится какой-то специальный статус по возрастному признаку. Например, выборы президента - с 35 лет. У нас есть выборы тех же самых судей, судья может быть тоже определенного возраста. То есть, такие примеры есть", - пояснил Зыков.

Самих россиян борьба с курением волнует несильно.

Реализация концепции потребует внесения изменений в целый ряд законов. Пока что документ лишь разослан для согласования в различные ведомства.