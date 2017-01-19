logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

РПЦ: посещение Исаакиевского собора будут ограничивать только на время служб

Исаакиевский собор. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 13:32
Рубрика: За рубежом

Вход в Исаакиевский собор после его передачи Русской православной церкви будет частично ограничен только на время проведения литургий, заявил а пресс-конференции в Петербурге глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон.

Он заметил, что эти ограничения не предусматривают закрытие храма как такового. Посетителям просто будет предложено обойти центральную часть собора, где проводятся службы, передает Meduza.io.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что после передачи собора в пользование РПЦ будет отменена плата за вход. При этом экскурсии будут проводиться как и раньше.

РПЦ не станет собственником собора, заметил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов. Здание останется в собственности города, а церковь получит его в безвозмездное пользование.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Церковь также возьмет на себя все расходы по содержанию храма.

Епископ Тихон заметил, что государство, вероятно, будет участвовать в глобальных реставрациях.

РПЦ пообещала согласовать с Министерством культуры порядок сохранения музейных функций собора.

В Исаакиевском соборе с 1990-х годов проводятся богослужения.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 11.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев
 foto
Правительство предлагает сажать в тюрьму повторно задержанных в нетрезвом виде водителей

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей
 foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии