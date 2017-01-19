РПЦ: посещение Исаакиевского собора будут ограничивать только на время служб

Исаакиевский собор. Фото: TASS/Scanpix

Вход в Исаакиевский собор после его передачи Русской православной церкви будет частично ограничен только на время проведения литургий, заявил а пресс-конференции в Петербурге глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон.

Он заметил, что эти ограничения не предусматривают закрытие храма как такового. Посетителям просто будет предложено обойти центральную часть собора, где проводятся службы, передает Meduza.io.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что после передачи собора в пользование РПЦ будет отменена плата за вход. При этом экскурсии будут проводиться как и раньше.

РПЦ не станет собственником собора, заметил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов. Здание останется в собственности города, а церковь получит его в безвозмездное пользование.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Церковь также возьмет на себя все расходы по содержанию храма.

Епископ Тихон заметил, что государство, вероятно, будет участвовать в глобальных реставрациях.

РПЦ пообещала согласовать с Министерством культуры порядок сохранения музейных функций собора.

В Исаакиевском соборе с 1990-х годов проводятся богослужения.