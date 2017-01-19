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Россия третий год подряд не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 16:11
Рубрика: За рубежом

Как и в два предыдущих года, Россия в 2017 году не будет принимать участие в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и работе ее комитетов в 2017 году из-за лишения российской делегации основных полномочий в связи с событиями на Украине.

Об этом в четверг, 12 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - сказал он.

Ранее спикер ПАСЕ Педро Аграмунт заявил в ходе своего визита в Москву, что полномочия делегации РФ, скорее всего, не будут подтверждены на январской сессии ассамблеи. "К сожалению, сейчас сложная ситуация с участием российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы", - констатировал в этой связи глава европейской ассамблеи.

По словам Слуцкого, в рамках переговоров с руководством Госдумы и ее спикером Вячеславом Володиным глава ассамблеи "говорил о необходимости как можно быстрее восстановить полноформатное участие России в работе ПАСЕ". "Мы объяснили, что не видим такой возможности, пока не будут приняты регламентные поправки, которые лишат возможности в принципе пересматривать полномочия любой национальной делегации", - добавил глава комитета.

Вместе с тем, заверил Слуцкий, Россия "продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями". "И уверен, что наше взаимодействие с самой широкоохватной парламентской организацией на европейском пространстве продолжится", - подчеркнул Слуцкий.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма к РФ, которое ПАСЕ признала незаконной аннексией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

Андрей Крашевский
Редактор

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