ФОТО: в Лондоне отмечают 65-летний юбилей правления королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, которому довелось отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.

В 1977 году она отмечала 25-летие своего пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году – 50-летие (золотой), в 2012 году – 60-летие (бриллиантовый), передает ТАСС.

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении 25-летняя наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти своего отца – короля Георга VI, скончавшегося в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, никто не ожидал столь быстрой смерти.

По традиции каждый год 6 февраля, в очередную годовщину своего прихода к власти в стране, нынешняя королева воздает дань памяти Георгу VI, тем самым давая понять, что эта дата наполнена для нее печалью.

Пушечный залп

В полдень 6 февраля по местному времени (14:00 по восточноевропейскому времени) в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия дала 41 пушечный залп. Иных публичных мероприятий не запланировано. По традиции королева почти всегда проводит очередную годовщину восшествия на престол в зимней резиденции Сэндрингем, которая расположена вдали от шума и суеты на территории английского графства Норфолк.

Как отметила газета Evening Standard, британские монархи предпочитают отмечать круглые даты своего правления. Поэтому расчет делается на то, что масштабные торжества удастся устроить в 2022 году, когда подойдет время платинового юбилея.

Елизавета II взошла на трон в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а 21 апреля прошлого года отпраздновала свое 90-летие. После того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.

В сентябре Елизавету II видели за рулем автомобиля Range Rover, который она водила в шотландском поместье Балморал. В декабре королева сильно простудилась и в течение трех недель, вплоть до 8 января, не появлялась на публике, пропустив и традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем.

Букингемский дворец объявил в конце минувшего года, что Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций. Британские СМИ расценили эту информацию как подтверждение того, что британскому монарху необходимо уменьшить нагрузку.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.