Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Фото: Reuters/Scanpix

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, комментируя недавнюю статью Newsweek на тему слежки, что речь идет об осознанно распространенной дезинформацией. Бывший глава КаПо Райво Аэг также сомневается в достоверности утверждений.

В американском журнале Newsweek журналист Курт Эйхенвальд, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что в числе других европейских союзников разведывательные данные о команде и администрации Дональда Трампа, а также о его концерне, то есть о Trump Organization, с лета собирало и одно прибалтийское государство. В январе вышла статья, в которой утверждалось, что за встречей представителя Трампа и российским политиком следил департамент информации Эстонии.

"Эта новость в Newsweek для меня прозвучала как осознанно распространяемая дезинформация. Целью могло быть создание напряжения между разведслужбами США и стран Балтии, а долгосрочной целью – попытка разрушить отношения с союзниками. Уверяю, что кто бы это не планировал, это не пройдет. Эстония не ведет никакой разведдеятельности по отношению к своим союзникам", – сказал Михкельсон.

Аэг: это утверждение далеко от истины

Бывший глава Полиции безопасности (КаПо), член парламентской спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг также считает приведенные в статье утверждения маловероятными.

"Я сомневаюсь в их достоверности, так как пару лет назад по моему опыту и знаниям было железное правило, что за союзниками никакой разведывательной деятельности не велось, а США – это стратегический партнер Эстонии", – пояснил он порталу ERR Uudised.

"Что касается какой-то политической направленности или трепета в отношении той или иной персоны, а также в отношении президентских выборов, то это не влияет на сотрудничество спецслужб, – подчеркнул Аэг. – Я считаю, что без конкретных данных, это утверждение далеко от истины".

На вопрос, откуда такие утверждения вообще могли появиться, бывший глава КаПо ответил: "Разве мы не видим постоянно, как организуются подобные информационные атаки со стороны Российской Федерации, чтобы попытаться ухудшить отношения партнеров".

Ратас: Эстония не шпионит за своими союзниками

Премьер-министр Юри Ратас сказал, выступая на пресс-конференции правительства, что Эстония не шпионит за своими союзниками.

"Сегодня утром я пообщался с представителями различных ведомств и однозначно заявляю – Эстония не шпионит за своими союзниками", – сказал Ратас.

Он добавил, что Эстония ценит сотрудничество с союзниками по НАТО. Хорошим сигналом, по словам Ратаса, является встреча американского министра обороны Джеймса Мэттиса с министрами стран НАТО, где отметили вклад Эстонии.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт также сказал, что утром общался с руководителем КаПо, который заверил, что Эстония не следит за союзниками. Он добавил, что у Департамента информации был такой же ответ.

В середине января в СМИ США распространились утверждения, что внешняя разведка Эстонии следила за прошедшей в Праге встречей между представителем будущего президента США Дональда Трампа и депутатом Госдумы РФ.