logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстонские политики считают "шпионскую статью" Newsweek дезинформацией (1)

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:39
Рубрика: За рубежом

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, комментируя недавнюю статью Newsweek на тему слежки, что речь идет об осознанно распространенной дезинформацией. Бывший глава КаПо Райво Аэг также сомневается в достоверности утверждений.

В американском журнале Newsweek журналист Курт Эйхенвальд, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что в числе других европейских союзников разведывательные данные о команде и администрации Дональда Трампа, а также о его концерне, то есть о Trump Organization, с лета собирало и одно прибалтийское государство. В январе вышла статья, в которой утверждалось, что за встречей представителя Трампа и российским политиком следил департамент информации Эстонии.

"Эта новость в Newsweek для меня прозвучала как осознанно распространяемая дезинформация. Целью могло быть создание напряжения между разведслужбами США и стран Балтии, а долгосрочной целью – попытка разрушить отношения с союзниками. Уверяю, что кто бы это не планировал, это не пройдет. Эстония не ведет никакой разведдеятельности по отношению к своим союзникам", – сказал Михкельсон.

Аэг: это утверждение далеко от истины

Бывший глава Полиции безопасности (КаПо), член парламентской спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг также считает приведенные в статье утверждения маловероятными.

"Я сомневаюсь в их достоверности, так как пару лет назад по моему опыту и знаниям было железное правило, что за союзниками никакой разведывательной деятельности не велось, а США – это стратегический партнер Эстонии", – пояснил он порталу ERR Uudised.

"Что касается какой-то политической направленности или трепета в отношении той или иной персоны, а также в отношении президентских выборов, то это не влияет на сотрудничество спецслужб, – подчеркнул Аэг. – Я считаю, что без конкретных данных, это утверждение далеко от истины".

На вопрос, откуда такие утверждения вообще могли появиться, бывший глава КаПо ответил: "Разве мы не видим постоянно, как организуются подобные информационные атаки со стороны Российской Федерации, чтобы попытаться ухудшить отношения партнеров".

Ратас: Эстония не шпионит за своими союзниками

Премьер-министр Юри Ратас сказал, выступая на пресс-конференции правительства, что Эстония не шпионит за своими союзниками.

"Сегодня утром я пообщался с представителями различных ведомств и однозначно заявляю – Эстония не шпионит за своими союзниками", – сказал Ратас.

Он добавил, что Эстония ценит сотрудничество с союзниками по НАТО. Хорошим сигналом, по словам Ратаса, является встреча американского министра обороны Джеймса Мэттиса с министрами стран НАТО, где отметили вклад Эстонии.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт также сказал, что утром общался с руководителем КаПо, который заверил, что Эстония не следит за союзниками. Он добавил, что у Департамента информации был такой же ответ.

В середине января в СМИ США распространились утверждения, что внешняя разведка Эстонии следила за прошедшей в Праге встречей между представителем будущего президента США Дональда Трампа и депутатом Госдумы РФ.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 15.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Горсобрание Раквере отказало в финансировании организаторам фестиваля фильмов сексуальных меньшинств
 foto
В первый день декларации о доходах представили более 180 000 жителей Эстонии

Зарубежные новости

foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
 foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам