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NYT: Россия тайно развернула крылатую ракету наземного базирования в нарушение договора о РСМД

Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 20:36
Рубрика: За рубежом

Американские официальные лица считают, что Россия секретно развернула крылатую ракету, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США, передает агентство Интерфакс.

Как отмечает издание, речь идет о ракете, которая была испытана в 2014 году при администрации Барака Обамы. Тогда США обвинили Россию в нарушениях РСМД, однако российская сторона в ответ заявила, что Вашингтон не предоставил достаточно информации относительно того, о какой именно ракете идет речь.

Теперь у России якобы есть два дивизиона таких ракет — один расположен на полигоне Капустин Яр, а второй в конце 2016 года был перемещен в другое место с возможностью применения.

Издание сообщает, что американские официальные лица называли ракету SSC-X-8, но в новых докладах буква X уже не используется. Это говорит о том, что, по версии разведки США, эти ракеты уже находятся в рабочем состоянии, а не в стадии разработки.

Договор РСМД запрещает США и РФ производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

В России неоднократно заявляли, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение системы противоракетной обороны (ПРО) США.

Кроме того, Москва также обвиняла США и их союзников в нарушении договора. В частности, по мнению РФ, размещение пусковых ракетных установок в рамках развертывания ПРО в Румынии является нарушением со стороны США требований РСМД, т. к. эти установки легко переоборудовать для запуска крылатых ракет вместо ракет ПРО.

Андрей Крашевский
Редактор

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