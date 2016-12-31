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Госдеп США предупредил о высоком риске терактов в Иордании и Египте

Пирамиды в Гизе. Иллюстративное фото. AP/Scanpix
Cегодня 11:49
Рубрика: За рубежом

Госдепартамент уведомил граждан США об опасности поездок в Иорданию, а также Египет и ряд других стран Африки. Предупреждения опубликованы в пятницу, 23 декабря, на сайте ведомства.

В Иордании, как отмечается в уведомлении, высок риск терактов со стороны таких организаций, как "Исламское государство". В Госдепе напомнили о недавних нападениях, совершенных боевиками, и призвали путешественников избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ираком, передает Lenta.ru.

"Госдепартамент напоминает гражданам США, что террористические и экстремистские организации выразили намерение организовать нападения на граждан США и других западных стран в Иордании. В прошлом году иорданские власти уведомили посольство США о нескольких раскрытых заговорах террористов, направленных против граждан США и других западных стран. Кроме того, террористические организации выражают заинтересованность в атаках на торговые центры, отели, рестораны и другие незащищенные места", — говорится в предупреждении.

Аналогичное уведомление распространено относительно поездок в Египет. Американским туристам и дипломатам рекомендовано не посещать Синайский полуостров вне пределов Шарм-эль-Шейха и Ливийскую пустыню. Отмечается, что теракты ИГ может организовать в любом районе Египта.

18 декабря боевики напали на патрули силовиков и открыли огонь по жандармерии в городе Эль-Карак на юге Иордании. Захватив заложников, террористы укрылись в популярной у туристов крепости крестоносцев.

В перестрелке погибли десять человек, включая гражданку Канады, а также четверо сотрудников служб безопасности. Еще 34 человека, в том числе два туриста, получили ранения. Четверо нападавших были ликвидированы, еще несколько — задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

11 декабря теракт произошел в коптском соборе Святого Марка в центре Каира. В результате погибли 25 человек. Ответственность за нападение также взяло на себя ИГ.


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