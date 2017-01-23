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Трамп связал отмену санкций против России с договоренностью о сокращении ядерных арсеналов

Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 14:33
Рубрика: За рубежом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

"Против России введены санкции — давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", - сказал Трамп в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Times, сообщила в понедельник, 16 января, Русская служба Би-би-си.

Избранный президент также заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но не факт, что это доверие сохранится надолго. Кроме того, он раскритиковал Меркель за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп подверг жесткой критике внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжении в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

Андрей Крашевский
Редактор

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