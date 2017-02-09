Финский МИД отказал в месте работы лицу с двойным финско-российским гражданством

Министерство иностранных дел Финляндии. Фото: Pöllö/Wikimedia Commons.

Министерство иностранных дел Финляндии отказало в ранее обещанном месте работы лицу с двойным финcко-российским гражданством. Причиной отказа стало именно двойное гражданство, пишет газета Helsingin Sanomat.

Журналисты издания сообщили, что прослушали аудиозапись разговора, в котором лицу с двойным гражданством отказывают в рабочем месте именно по причине двойного гражданства Финляндии и России. В телефонном разговоре чиновник МИДа сообщает, что при принятии такого решения, министерство руководствуется правилами, касающимися лиц с двойным гражданством Финляндии и России, сообщил портал uudised.err.ee.

Запись сделал сам кандидат, так как, по его словам, он не смог получить отказ в письменном виде.

По словам статс-секретарь МИДа Финляндии Петера Стенлунда, двойное гражданство не может стать препятствием для работы в МИД. Более того, в министерстве нет подобных правил, подчеркнул он.

Ранее на этой неделе портал Yle сообщил, что Силы обороны Финляндии ввели особое наблюдение в отношении лиц с двойным российско-финским гражданством.

Как сообщает портал, в Силах обороны, проверяют каждого нового работника. Если оказывается, что человек имеет двойное гражданство, то его не принимают на работу.