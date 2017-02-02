Греция отказалась экстрадировать турецких военных

Попытка госпереворота в Турции вечером 15 июля 2016 года. Фото: Reuters/AFP/Scanpix

Верховный суд Греции в четверг, 26 января, заблокировал экстрадицию восьми турецких военных, которые покинули Турцию после неудавшейся попытки госпереворота.

Власти Турции обвиняют перебежчиков в причастности к перевороту и требуют вернуть их в страну для суда. Сами военные утверждают, что в случае возвращения в Турцию их жизни будет угрожать опасность. Греческие прокуроры также полагают, что в случае экстрадиции в Турцию военные не предстанут перед честным судом, передает Русская служба Би-би-си.

Военные улетели на вертолете в Грецию сразу после переворота. Они заявили, что непричастны к попытке свержения правительства Эрдогана, но попросили политического убежища, сказав, что на родине их убьют.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки.

Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.

В результате путча погибли несколько сотен человек.

Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции.

В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек. Арестованные жаловались на несоблюдение их прав и пытки.