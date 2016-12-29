МИД Польши: критика Брюсселя в адрес Польши не обоснована

Антиправительственная акция протеста в Варшаве 18.12.2016. Фото: AFP/Scanpix

Мнение Европейской комиссии, согласно которому правовому государству в Польше якобы угрожает опасность, не обосновано, заявило Министерство иностранных дел Польши.

Заявление польского МИД было сделано в связи с принятым в среду решением Европейской комиссии (ЕК) дать Польше новые указания по делу о реформе Конституционного суда, сообщило в четверг, 22 декабря, агентство Reuters.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявил в среду, что польскому правительству не следует назначать нового председателя конституционного суда до тех пор, пока Варшава не продемонстрирует достаточную готовность обеспечить независимость суда. По мнению Тиммерманса, у Польши есть с этим серьезные проблемы.

Сделанные в среду рекомендации стали официальным дополнением к указаниям ЕК, которые были даны Польше летом этого года.

Ранее издание Euobserver сообщило со ссылкой на неназванные источники, что ЕК может в среду сделать странам-членам ЕС предложение применить к Польше санкции, ограничив ее право голосовать в органах Евросоюза. Такие санкции предусмотрены учредительными договорами ЕС, но ранее никогда не применялись на практике.

Отношения Варшавы и Брюсселя охладели после парламентских выборов 2015 года, когда к власти в Польше пришла консервативная партия Закон и справедливость. По мнению критиков нового правительства, оно пытается установить контроль над конституционным судом и государственными СМИ.

Ссылаясь на озабоченность действиями польского правительства, которое парализовало работу конституционного суда, ЕК в январе прошлого года запустила т. н. "процедуру правового государства", направленную на защиту ценностей ЕС, в том числе уважения к законам. В июне Польша также получила официальное предупреждение.

Польское правительство назвало рекомендации Брюсселя политическим вмешательством и в основном не стало их соблюдать, угрожая в свою очередь обратится в Суд ЕС.

На фоне конфликта в Польше был создан Комитет защиты демократии, который организовал ряд протестных акций против действий правительства. 16 декабря оппозиция заблокировала президиум во время заседания Сейма, протестуя против планов ограничить доступ СМИ в парламент. По положению на вечер среды блокада зала заседаний Сейма продолжалась.

Одновременно у парламента и других официальных учреждений проходили акции протеста, здание Сейма было оцеплено полицией.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в понедельник назвала действия оппозиции попыткой свержения правительства и пересмотра итогов проигранных оппозицией выборов, но позднее президент страны Анджей Дуда и лидер "Закона и справедливости" Ярослав Качиньский высказались за налаживание диалога с оппозицией и намекнули на уступки.