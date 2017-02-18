СМИ: председатель Еврокомиссии Юнкер не намерен баллотироваться на второй срок

Жан-Клод Юнкер Фото: AFP/Scanpix

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не намерен еще раз выставлять свою кандидатуру на пост ее главы. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, выдержки из которого приводит издание Bild.

Юнкер отметил, что ему понравилась предыдущая предвыборная гонка. "Но второй такой не будет, поскольку я больше не буду выставлять кандидатуру", - сказал он, передает ТАСС.

Председатель ЕК подчеркнул, что уже в тот раз заметил, что некоторые страны хотели бы "больше Европы". "Другие же считают, что у нас слишком много Европы", - заявил Юнкер.

Бывший премьер-министр Люксембурга руководит ЕК с ноября 2014 года. Срок полномочий председателя Еврокомиссии составляет пять лет.