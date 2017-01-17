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Политики из Восточной Европы призвали Трампа не идти на компромиссы с Россией

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 20:07
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Политики Центральной и Восточной Европы, включая экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, призвали избранного президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту России Владимиру Путину, потому что он может посчитать это признаком слабости и предпринять провокации против стран Балтии и Польши.

"Соглашение с Владимиром Путиным не принесет мира. Напротив — скорее войну", - говорится в открытом письме, которое подписали известные политики стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Швеции.

Это письмо, опубликованное во вторник, 10 января, в газете Washington Post, из литовских политиков подписали член сейма, экс-министр обороны Раса Юкнявичене и экс-министр иностранных дел Пятрас Вайтекунас. Под письмом стоит и подпись экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.

По мнению авторов письма, действия России ставят под угрозу мир и безопасность, которых удалось добавиться США и Европе после их победы в Холодной войне. "Постоянные усилия России по дестабилизации положения на Украине и незаконная аннексия ею Крыма ставят под угрозу мир, возможность предвидеть события и безопасность, которые были сообща созданы американцами и европейцами в результате нашей победы в Холодной войне", - говорится в открытом письме, авторы которого призывают не отменять санкции против России.

"У нас вызывает обеспокоенность то, что из-за новой крупной сделки с Россией это историческое достижение окажется под угрозой. Было бы большой ошибкой отменить нынешние санкции в отношении России или признать передел или порабощение Украины. Это деморализовало бы тех, кто добивается евроатлантической интеграции этой страны. Кроме того, это еще дестабилизровало бы экономическое положение у наших восточных соседей и придало бы смелости экстремистам, олигархам и антизападным элементам", - утверждают авторы обращения.

Политики региона утверждают, что во время правления Путина Европа стала намного более опасным местом из-за милитаризма, войн, угроз, несоблюдения договоров и лживых обещаний России.

"Путину не нужно величие Америки. Мы вместе рисковали, вместе жертвовали своих сыновей и дочерей. Мы защищаем свою общую трансатлантическую безопасность как единый фронт. Вот что делает наш Альянс мощным. Когда Соединенные Штаты сильны, мы все сильнее — вместе", - говорится в письме.

По мнению его авторов, компромиссы с Россией невозможны, потому что любые уступки будут приняты за слабость. "Путин считает уступки признаком слабости. Он, видимо, склонен испытать надежность Америки среди прифронтовых союзников НАТО: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Он может прибегнуть не только к военному запугиванию, но и к кибернетическим атакам, энергетическому и экономическому давлению, психологической войне, дезинформации и прямому подкупу", - говорится в письме.

Противостоять этому можно только единым фронтом. "Нам, соседям России, известны эти методы. Чтобы оказать им сопротивление, нужны большая сила, солидарность и решимость со стороны Запады — не только размещение (вооруженных сил). Являясь связанными договором вашими союзниками, мы обращаемся к американцам — к новой администрации и Конгрессу — (с призывом) твердо держаться наших общих целей и интересов в обороне: мира, атлантической силы и свободы. Когда мы едины, мы сильнее в противостоянии с больной российской клептократией. Если мы расколоты, что чересчур хорошо видно в последние несколько лет, то мы все оказываемся в опасности", - утверждают авторы письма.

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что только тупица или глупцы выступают против хороших отношений с Россией. "Добрые отношения с Россией — это хорошо, а не плохо", - написал он в сети микроблогов Twitter.

"У нас и без того достаточно проблем", - сказал Трамп, заявив, что во время его президентства русские будут "намного больше уважать США", чем во время президентства Барака Обамы.

Трамп также подвергал сомнению оценку американских разведслужб, что Кремль вмешивался в президентские выборы 2016 года в США и стремился дискредитировать соперницу Трампа Хилари Клинтон.

Андрей Крашевский
Редактор

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