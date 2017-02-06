Пять человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

Все находившиеся в мечети эвакуированы, два человека арестованы. Фото: Reuters/Scanpix

По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек — столице одноименной канадской провинции.

Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги, сообщила в понедельник, 30 января, Русская служба Би-би-си.

Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сообщил агентству Reuters, что пострадавших много и есть убитые. В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция сообщила всети микроблогов Twitter, что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека.

Один из очевидцев ранее сообщил, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться. На данный момент мотивы нападавших неизвестны.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

"Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность семьям погибших.

В прошлом июне неизвестные оставили у подножия мечети на улице Сент-Фуа голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: "Приятного аппетита". Коран запрещает мусульманам есть свинину.