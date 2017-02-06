Шесть человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

Все находившиеся в мечети эвакуированы, два человека арестованы. Фото: Reuters/Scanpix

Шесть человек погибли и восемь получили ранения при нападении на мечеть в городе Квебек - столице одноименной канадской провинции.

Эти данные сообщила представитель канадской полиции, добавив, что власти расследуют это нападение как террористическую атаку, сообщила в понедельник, 30 января, Русская служба Би-би-си.

В заявлении полиции также говорится об аресте двух подозреваемых; их мотивы выясняются. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о том, что нападавших было трое.

В мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом против мусульман. "Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал Трюдо в сети микроблогов Twitter.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность семьям погибших.

В прошлом июне неизвестные оставили у подножия мечети на улице Сент-Фуа голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: "Приятного аппетита". Коран запрещает мусульманам есть свинину.