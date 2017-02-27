Стокгольм запросил разъяснений после упоминания Трампом Швеции в контексте терактов

Дональд Трамп на митинге в штате Флорида. Фото: AFP/Scanpix

Шведские власти запросили у правительства США разъяснений в связи с высказываниями американского президента Дональда Трампа, которые можно было истолковать как заявление о якобы имевшем месте теракте в Швеции.

Выступая в субботу в городе Мелборн (штат Флорида) на митинге перед многочисленными сторонниками, хозяин Белого дома заявил, что не допустит обострения террористической угрозы и криминогенной обстановки в США вследствие приема тех беженцев, которые могут на поверку оказаться экстремистами.

"Поглядите, что происходит в Германии. Посмотрите, что случилось прошлым вечером в Швеции. Кто бы мог поверить? В Швеции!" - цитирует Трампа агентство ТАСС. При этом он также упомянул недавние террористические вылазки в Брюсселе, Ницце и Париже.

По сообщениям американской печати из Стокгольма, власти Швеции в связи с высказыванием Трампа запросили у правительства США разъяснений.

После этого американский президент пояснил, что рассуждая на примере этой скандинавской страны о проблемах, вызванных наплывом на Запад иммигрантов с Ближнего Востока, он имел в виду репортаж американского телеканала Fox, в котором говорилось о всплеске преступности в Швеции.

"Мое заявление о происходящем в Швеции касалось вышедшего в эфир Fox News материала об иммигрантах и Швеции", - написал руководитель администрации США в соцсети Twitter. По свидетельству телекомпании, упомянутые Трампом данные прозвучали в эфире программы, которая была выпущена в эфир в пятницу вечером.