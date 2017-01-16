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Жители Эстонии смогут без визы летать в Беларусь

Столица Белоруссии - Минск. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:37
Рубрика: За рубежом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января своим приказом упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии. Без визы в Беларуси можно будет находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии. Новые правила вступят в силу в феврале.

"В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта", - говорится в сообщении на странице президента Беларуси.

Достаточно будет предъявить действующий паспорт или заменяющий его документ, а также медицинский полис со страховкой на сумму не менее 10 000 евро и денежные средства в сумме не менее чем 46 белорусских рублей на каждый день пребывания в стране. Те же правила распространяются на лиц, имеющих статус неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.

Артур Тооман
Редактор

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