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Иракские войска отбили у ИГ аэропорт Мосула

В одном из районов Мосула 18.01.2017. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 17:52
Рубрика: За рубежом

Иракские войска установили контроль над всей территорией аэропорта иракского города Мосул, который считается одним из важнейших стратегических объектов в борьбе за контроль над городом, западную часть которого продолжают удерживать боевики террористической группировки "Исламское государство".

О начале штурма аэропорта Мосула и близлежащей военной базы аль-Газлани иракскими войсками стало известно в четверг утром. Операция проходила при поддержке международной коалиции во главе с США, сообщила Русская служба Би-би-си.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью уничтожена исламистами, однако контроль над территорией аэропорта позволит правительственным войскам блокировать возможный подход подкреплений исламистов с юга.

Восточная часть города была освобождена от боевиков "Исламского государства", запрещенного в России, Британии и ряде других стран, в прошлом месяце. Операция по освобождению западной части началась на прошлой неделе, а в начале этой недели военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от города.

Наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США, началась в октябре прошлого года. В итоге боевиков удалось выбить из восточных районов Мосула.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также становились легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале второй фазы наступления.

Более 100 тысяч человек покинули свои дома в районе Мосула. Представители ООН предупреждают, что эта цифра, вероятно, будет возрастать по мере продвижения проправительственных сил вглубь города.

Андрей Крашевский
Редактор

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