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Директор Секретной службы США подаст в отставку

Джозеф Клэнси (в центре) жмет руку президенту США Дональду Трампу. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 20:57
Рубрика: За рубежом

Директор Секретной службы США Джозеф Клэнси в марте подаст в отставку спустя всего два года после того, как его попросили вернуться на эту должность, чтобы наладить работу погрязшего в скандалах федерального ведомства, отвечающего за охрану высших должностных лиц страны.

Представитель Клэнси в письме проинформировал подчиненных, что он подаст в отставку 4 марта, сообщило во вторник издание The Hill.

По его словам, это было трудное решение, потому что президент США Дональд Трамп и его администрация полностью поддерживали ведомство и лично Клэнси.

СМИ утверждали, что в период избирательной кампании у команды Трампа были трения с Секретной службой из-за решения республиканца сохранить собственную охрану, но Клэнси опроверг эти слухи. По его словам, никаких трений с администрацией у Секретной службы не существует, и обязанности ее сотрудников по охране президента и его семьи не пересекаются с обязанностями личной охраны Трампа.

Предложение снова возглавить Секретную службу Клэнси сделал в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама после серии инцидентов с нарушениями безопасности и скандала из-за использования проституток агентами службы.

Председатель парламентского комитета по надзору за деятельностью государственных органов Джейсон Чафец высоко оценил работу Клэнси. "Он взял на себя трудную задачу, вернувшись на работу и возглавив агентство, страдавшее от плохого управления, нарушений дисциплины и инцидентов с нарушениями безопасности", - сказал он, порекомендовав Трампу найти замену Клэнси за пределами агентства.

Андрей Крашевский
Редактор

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