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Экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт будет баллотироваться на пост главы Европарламента

Верхофстадт был премьером Бельгии с июля 1999 года по март 2008-го. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 17:13
Рубрика: За рубежом

Бельгийский политик и евродепутат Ги Верхофстадт официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Европарламента.

Верхофстадт возглавляет группу "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) в Европарламенте и является главным переговорщиком от институции относительно выхода Великобритании из Евросоюза, передает "Европейская правда".

Верхофстадт раньше намекал, что оставит должность переговорщика, если будет баллотироваться и его изберут 17 января председателем Европарламента.

Бывший премьер-министр Бельгии является третьим кандидатом на пост главы Европарламента. Ранее о намерении баллотироваться официально заявили представители от двух крупнейших групп ЕП - Антонио Таяни (Европейская народная партия) и Джанни Питтелла (Социалисты и социал-демократы).

Мартин Шульц, член Партии европейских социалистов, был переизбран на должность председателя Европарламента 1 июля 2014 года. Срок пребывания в должности заканчивается в начале 2017 года. В конце ноября он заявил, что не будет претендовать на должность главы ЕП на новый срок, а будет баллотироваться в немецкий Бундестаг осенью.

Фракция ALDE при 67 депутатах является четвертой по численности политической группой Европарламента. От Эстонии во фракцию ALDE входят Яна Тоом, Кая Каллас и Урмас Паэт.

Виктор Сольц
Редактор

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