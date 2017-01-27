СМИ: боевики ИГ частично разрушили Римский театр в Пальмире

Фасад Римского театра в Пальмире в мае 2015 года. Фото: AFP/Scanpix

Об этом в пятницу, 10 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сирийскую Генеральную дирекцию радио и телевидения (RTV).

По информации СМИ, боевики уничтожили также архитектурный комплекс Тетрапилон.

Боевики ИГ заняли Пальмиру весной 2015 года и уничтожили в нем множество ценных памятников античности. Город был освобожден сирийской армией от ИГ 27 марта 2016 года при поддержке российской авиации.

В начале декабря ИГ снова начало наступательную операцию на Пальмиру, нанеся неожиданный удар по сирийским войскам и снова заняв город. В последние недели в Минобороне РФ сообщали о переброске ИГ большого количества взрывчатки в Пальмиру.