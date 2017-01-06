logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Правозащитники: первые часы перемирия в Сирии прошли спокойно

В Сирии 30 декабря вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:27
Рубрика: За рубежом

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Базирующаяся в Британии Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, стрельба была слышна только в провинциях Дераа и Кунейтра.

Соглашение между правительством Башара Асада и повстанческими группировками было достигнуто при посредничестве России и Турции, которые и станут гарантами соблюдения договоренностей, напоминает в пятницу Би-би-си.

Рамки соглашения предусматривают диалог с многими вооруженными оппозиционными группировками, но не радикальных джихадистов, таких как "Исламское государство", Рабочая партия Курдистана (РПК) и ряд других.

Если перемирие будет соблюдаться, то уже в течение месяца в Казахстане откроются мирные переговоры между конфликтующими сторонами.

По данным медиков и правозащитных организаций в Сирии с начала вооруженного конфликта в марте 2011 года погибли по меньшей мере 300 тысяч человек.

Еще четыре миллиона человек уехали в соседние страны и в Европу в поисках убежища.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина