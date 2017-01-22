Президент Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово

По словам Николича, Сербия готова дать ответ на провокации. Фото: ТАСС/Scanpix

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края.

Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира", передает в воскресенье Би-би-си.

Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер Сербии заявил, что власти Косова намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров, хотя, как он сказал, речь идет "о поезде, а не о танке".

Полиция Косова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что проверила пути и не нашла там взрывчатки. Несмотря на заявление президента, конфликт между Сербией и Косова маловероятен, сообщает корреспондент Би-би-си из Белграда.

Сербия уже достигла значительного прогресса в переговорах о возможном вступлении в состав Европейского Союза. Нормализация отношений с Косово - важная часть этого процесса.

Однако Белград хочет привлечь внимание международного сообщества к тому, что Приштина не выполняет полностью уже достигнутые договоренности, в том числе и по вопросу о свободе передвижения.