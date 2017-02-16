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Министр юстиции Румынии подал в отставку из-за многотысячных акций протеста

Акция протеста в Бухаресте 6 февраля. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 16:59
Рубрика: За рубежом

Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения – отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров.

Именно Иордаке был инициатором законодательной инициативы, вызвавшей столь резкую реакцию в обществе, передает Би-Би-Си.

31 января правительство Румынии издало указ, согласно которому чиновники освобождались от уголовной ответственности за коррупцию, если ущерб не превышал 200 000 леев (приблизительно 44 000 евро).

После этого в Бухаресте и других городах начались многотысячные митинги протеста – столь массовых гражданских выступлений Румыния не видела со времен падения коммунистического режима в 1989 году. Протестующие не только выступали против указа, но и требовали отставки правительства в целом.

5 февраля указ был отозван, так и не вступив в силу.

В среду парламент Румынии проголосовал против вынесения вотума недоверия правительству.

В четверг глава минюста Флорин Иордаке, подавая в отставку, вновь заявил, что предложенная им мера законна и соответствует конституции, однако признал, что он не смог настроить в свою пользу общественное мнение.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил, что отставки Флорина Иордаке будет недостаточно, чтобы справиться с политическим кризисом в стране.

Ирина Киреева
Редактор

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