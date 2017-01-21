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Петицию о помиловании Сноудена подписали более 1 млн человек

Эдвард Сноуден. Фото: Scanpix/AP
Cегодня 13:28
Рубрика: За рубежом

Письмо Бараку Обаме с просьбой помиловать Эдварда Сноудена собрало более 1 млн подписей. Между тем пресс-секретарь Белого дома назвал Сноудена человеком, "бежавшим в руки неприятеля".

Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 13 января, на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ - Pardon Snowden, которую проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU), передает Deutsche Welle.

Среди известных лиц, поставивших подписи под петицией, называются, в частности, финансист и инвестор Джордж Сорос, соучредитель компании Apple Стив Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорси и другие. По словам Возняка, Сноудена можно назвать героем, который восстал против тайного шпионажа и нарушений конституции.

Одновременно на сайте кампании опубликовано письмо к уходящему президенту США Бараку Обаме за подписью руководителей AI, HRW и ACLU Салила Шетти, Кеннета Рота и Энтони Ромеро. Авторы призывают Обаму использовать президентские полномочия, чтобы в последние дни его пребывания в Белом доме помиловать Сноудена. "Мы уверены, что Сноудена будут помнить как героя, боровшегося за права человека, и одного из самых важных разоблачителей в истории. Президентское помилование для Сноудена станет мужественным утверждением права граждан привлекать правительство к ответственности, когда происходит злоупотребление властью", говорится в послании.

Между тем администрация США не выказывает намерений пойти навстречу просителям о помиловании Эдварда Сноудена, находящегося в России. Сноуден - это человек, "бежавший в руки неприятеля и искавший убежище в стране, которая совсем недавно стремилась подорвать нашу демократию", заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается "жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил". В связи с этим, в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Объявлен американскими властями в международный розыск. Вскоре бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где 1 августа 2013 года получил временное убежище, а год спустя — трёхлетний вид на жительство. Проживает в России, его точное местонахождение не разглашается по соображениям безопасности.

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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