Канада вложит в оборону Центральной и Восточной Европы 245 млн евро

Американский танк "Абрамс", принимающий участие в учениях "Еж-2015" Фото: Руто Вольмре

В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.

Такое сообщение распространило канадское посольство в Латвии, сообщил в субботу, 31 декабря, новостной портал ERR со ссылкой на агентство LETA.

"Канадские вооруженные силы усилили обороноспособность НАТО, отправив войска в Центральную и Восточную Европу, постоянно присутствуя в европейских водах и внося вклад в охрану воздушного пространства в Румынии и странах Балтии. Кроме того, канадские вооруженные силы участвовали в амбициозных и прозрачных циклах учений вместе с союзниками", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что из-за сохраняющейся международной нестабильности НАТО едина во мнении, что союзники должны еще больше усилить свои позиции для удержания возможных противников альянса от применения силы.

В посольстве подтвердили, что в следующие три года на операции ВС Канады планируется потратить 348,6 млн канадских долларов, т. е. около 245 млн евро.

Батальон НАТО под канадским командованием, в состав которого войдут военнослужащие Албании, Италии, Испании, Словении и Польши, разместится в Латвии. Канада отправит в Латвию до 455 военнослужащих.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что Латвия и Канада интенсивно работают со всеми государствами над решением практических вопросов.