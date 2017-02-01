Тереза Мэй согласилась представить подробный план брексита

Тереза Мэй в Палате общин. Фото: Reuters/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что правительство представит подробный план выхода страны из Европейского союза (т. н. брексита).

"На прошлой неделе я изложила смелый план глобальной Британии, и я вижу, что в Палате [общин] есть желание увидеть этот план изложенным в "белой книге". Я могу подтвердить палате, что наш план будет представлен в [формате] "белой книги", - сказала Мэй в среду, 25 января, в выступлении перед парламентом, передает Reuters.

Заявление главы британского правительства последовало на следующий день после решения Верховного суда Великобритании, обязавшего правительство страны обратиться за одобрением парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС на основании статьи 50 Лиссабонского договора.

Правительство уже в четверг намерено внести соответствующий законопроект в максимально краткой форме, но ряд парламентариев сообщили, что будут добиваться внесения в него поправок.

На прошлой неделе Мэй выступила с давно ожидаемой речью, в которой она заявила, что выход страны из ЕС будет полным, и Лондон не будет пытаться сохранить элементы членства в сообществе.

В парламенте, впрочем, отметили, что Мэй не назвала точные сроки, когда будет представлен этот план. Пресс-секретарь британского премьера позднее также отказалась сказать, будет ли план представлен до одобрения парламентом закона, разрешающего начать переговоры о брексите.

Ранее британское правительство заявляло, что не видит необходимости в публикации "белой книги", потому что основные аспекты выхода из ЕС были достаточно ясно изложены в речи премьер-министра.