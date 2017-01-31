Суд в Петербурге распорядился демонтировать памятную доску Колчаку

Памятную доску Колчаку на Большой Зелениной улице в Петербурге установили в ноябре 2016 года. Фото: fontanka.ru

Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство ТАСС.

Суд удовлетворил иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску Колчаку, установленную в ноябре прошлого года. "Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на Комитет по культуре обязанности по ее демонтажу", - сказала судья Татьяна Матусяк.

Ответчиком по иску выступало правительство Петербурга, в качестве заинтересованных лиц были привлечены Комитет по культуре Смольного и историко-культурный центр "Белое дело", который выступил инициатором увековечивания памяти Колчака.

По словам одной из заявительниц по делу, активистки движения "Суть времени" Ольги Горяниной, суд обосновал свое решение тем, что Колчак признан в России военным преступником, сообщил петербургский новостной портал Fontanka.ru. Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского округа.

Мемориальную доску Колчаку в ноябре 2016 года установили на доме по Большой Зелениной улице, где он жил с 1906 по 1912 годы. Через несколько дней после установки доску облили краской неизвестные вандалы.

Осенью 1915 года адмирал Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

Похожая история произошла в Санкт-Петербурге в прошлом году с установкой памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, который был демонтирован в октябре спустя четыре месяца после установки.

За четыре месяца доска не раз подвергалась нападениям, в суды было подано три иска. В итоге выяснилось, что у доски нет формального владельца и она, по сути, была установлена незаконно. Инициировавшее установку памятного знака Российское военно-историческое общество (РВИО) на фоне скандалов решило пойти на попятную и вывезло мемориальный знак в Музей-заповедник "Царское Село", где он будет храниться в качестве музейного экспоната.