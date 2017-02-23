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Российские власти призвали своих граждан перед посещением Эстонии и еще 110 стран взвешивать возможные риски

Здание МИД РФ. Фото: RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 13:31
Рубрика: За рубежом

МИД России выступил с предупреждением для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

Как говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 16 февраля, по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру.

Количество инцидентов такого рода, по данным МИД РФ, превысило три десятка. В 2016 году в США были экстрадированы четыре российских гражданина - трое из Финляндии, еще один - из Норвегии.

"После ареста и экстрадиции россияне сталкивались с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия". Их всячески, в том числе прямыми угрозами, пытались склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривали к огромным тюремным срокам", - говорится в зяавлении.

"С учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче", - предупреждает МИД РФ.

США имеют договоры о взаимной выдаче преступников со 111 странами мира, передает "Интерфакс".

К числу таковых относятся: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.

Сергей Михайлов
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