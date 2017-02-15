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Международный союз биатлонистов попросил Россию отказаться от чемпионата мира по биатлону

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 20:32
Рубрика: За рубежом

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.

Международный союз биатлонистов официально предложит Союзу биатлонистов России отказаться от проведения в 2021 году чемпионата мира в Тюмени, заявил вице-президент IBU Виктор Майгуров после внеочередного конгресса организации.

«Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право», — заявил вице-президент IBU Виктор Майгуров на внеочередном съезде Международного союза биатлонистов, передает Meduza.io, ТАСС, Би-Би-Си.

Предложение отказаться от турнира связано с несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), пояснил Майгуров.

Россия должна будет дать ответ до 24 февраля. Президент Союзу биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что Россия не откажется от проведения турнира, и допустил, что организация обратится в суд.

"Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла", – заявил Кравцов.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что России нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения.

В пресс-релизе IBU отмечается, что участники конгресса отказались внести в повестку вопрос о лишении России права проведения чемпионата, после чего исполком союза решил предложить СБР самому отказаться от турнира.

Внеочередной конгресс IBU состоялся в среду в австрийском Хохфильцене. На нем, среди прочего, обсуждался вопрос проведения мирового первенства на территории России на фоне допингового скандала. Основанием послужили рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений и требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотреть решение по выбору Тюмени.

В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада ВАДА о допинге в России, подготовленного комиссией под руководством юриста Ричарда Макларена. Документ был посвящен преимущественно зимним видам спорта и, в частности, Олимпиаде в Сочи. По словам Макларена, в допинговую схему были вовлечены более тысячи российских спортсменов.

После публикации доклада Россия лишилась чемпионата мира по бобслею и этапов кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту. Ряд иностранных спортсменов и сборных отказались ехать в Россию на соревнования.

Ирина Киреева
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