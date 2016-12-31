Более 1600 человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетях

Пользователь Facebook. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Власти Турции за последние полгода арестовали более 1,6 тыс. человек по обвинениям в поддержке терроризма или оскорблении руководства страны через социальные сети, говорится в распространенном заявлении МВД республики.

"За последние шесть месяцев в отношении 3710 человек было инициировано судопроизводство по подозрениям в разжигании ими через социальные медиа ненависти, оскорблениях руководства страны, нападках на принцип территориальной целостности страны, пропаганде терроризма, из-за их заявлений в соцсетях о причастности к деятельности террористических организаций", – говорится в публикации МВД, передает ТАСС.

1656 человек в итоге были арестованы, 1200 и отпущены под судебным контролем с необходимостью регулярно отмечаться в полиции.

"В отношении еще 10 000 человек продолжаются следственные или судебные процедуры. Власти продолжают, как и в других сферах, решительно бороться с терроризмом в соцсетях", – указали в министерстве. МВД также отметило, что помимо усиления технических возможностей для выявления преступников на самый высокий уровень выведено сотрудничество с сервисами Twitter, Facebook, YouTube, национальными и международными провайдерами и ведомствами.