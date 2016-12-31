СМИ узнали об аресте в Турции более 1500 человек за посты в соцсетях

Пользователь Facebook. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода.

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3700 человек проводятся следственные действия, в общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 000 пользователей соцсетей.