Трамп: до пяти миллионов человек голосовали на выборах незаконно

Новый президент США Дональд Трамп / ФОТО mixnews.lv

Американский лидер Дональд Трамп считает, что миллионы человек голосовали незаконно в ходе президентских выборов в США, заявил представитель Белого дома.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер сказал, что Трамп опирается в этом убеждении на исследования и свидетельства, но не сообщил, на какие именно, передает в среду Би-би-си.

В прошлом именно так Дональд Трамп объяснял тот факт, что за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за него. Однако эти утверждения не нашли поддержки у общественности.

Спайсер выступил со своим комментарием после того, как в ходе встречи с лидерами конгресса за закрытыми дверями в понедельник вечером Дональд Трамп заявил, что от трех до пяти миллионов не имеющих документов иммигрантов незаконно участвовали в выборах.

При этом Трамп, впервые написавший об этом в своем "Твиттере" еще в ноябре, не привел никаких подтверждений этого.