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Британское правительство отвергло петицию за понижение статуса визита Трампа

Встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 15:42
Рубрика: За рубежом

Правительство Великобритании не намерено удовлетворять петицию, авторы которой потребовали отказать президенту США Дональду Трампа в возможности совершить государственный визит в Великобританию.

Заявление британского правительства с отказом поддержать поддержать петицию было опубликовано на веб-сайте парламента страны во вторник, 14 февраля.

"Правительство Ее Величества считает, что президенту Соединенных Штатов Америки должны быть оказаны все почести, предусмотренные государственным визитом", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что планируемый визит американского президента отражает важность отношений между Вашингтоном и Лондоном.

Одновременно правительство поддержало встречную петицию в поддержку визита американского президента, которая набрала свыше 300 тыс. подписей.

Приглашение Трампу посетить Великобританию с государственным визитом было передано в конце января британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США. После этого в Британии начался сбор подписей под петицией с требованием понизить статус визита Трампа с государственного на официальный, поскольку программа последнего не предусматривает обязательной встречи с главой государства — королевой Елизаветой II.

"Хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским", утверждал автор петиции, которая в итоге набрала свыше 1,8 млн подписей.

Британский парламент обязан рассматривать все петиции, набравшие свыше 100 тыс. подписей. Петиции по поводу визита Трампа будут рассмотрены 20 февраля. Окончательная дата визита пока не согласована.

 

Андрей Крашевский
Редактор

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