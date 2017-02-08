Трамп выдвинул Нила Горсача в Верховный суд США

Нил Горсач (слева) и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о своем решении выдвинуть Нила Горсача кандидатом в члены Верховного суда США, место в котором освободилось в феврале прошлого года после смерти судьи Антонина Скалиа.

О своем решении Трамп объявил на специально организованной церемонии в Белом доме. Глава государства заявил, что он выполняет еще одно свое предвыборное обещание - "найти самого лучшего в стране судью для Верховного суда". "Миллионы людей сказали, что это [назначение в Верховный суд] было для них самым важным вопросом. Я человек слова, я делаю то, что говорю, о чем американский народ просил Вашингтон в течение очень долгого времени", - сказал Трамп.

Он отметил особую важность назначения в Верховный суд, члены которого назначаются пожизненно. "Помимо защиты нашего государства, второе самое важное решение, которое может принять президент — это назначение судьи в Верховный суд. В зависимости от своего возраста [в момент назначения] судья может активно работать в течение 50 лет, а их решения могут сохранять свое действие в течение века или больше", - подчеркнул Трамп.

Президент отметил исключительные качества Горсача как юриста, а также тот факт, что он был единогласно утвержден Сенатом при назначении в апелляционный суд и выразил надежду, что и на этот раз республиканцы и демократы смогут совместно утвердить кандидатуру Горсача.

49-летний Горсач считается сторонником консервативных ценностей, отмечает ТАСС. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Со своей стороны, он обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста Горсач выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость.

Сразу после сделанного Трампом заявления лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что испытывает "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям для члена высшей судебной инстанции США, включая независимость. По его мнению, кандидат якобы придерживается "идеологического подхода к юриспруденции". Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100.

Республиканцы контролируют в Сенате только 52 места, т. е. для утверждения Горсача им потребуется поддержка как минимум восьми демократов. Как отмечает издание The Hill, десять сенаторов-демократов, которым вскоре предстоят перевыборы в штатах, где победил Трамп, могут в итоге поддержать Горсача из-за опасений разозлить избирателей, хотя на них будет оказываться огромное давление со стороны руководства Демократической партии и различных либеральных групп.

Информация о назначении не просочилась в прессу до официального объявления, что необычно для Вашингтона. Президент сообщил Горсачу о своем решении в понедельник по телефону. В Белый дом Горсача доставили из города Боулдер в штате Колорадо на военном самолете.

После смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года тогдашний президент Барак Обама попытался заполнить вакансию, выдвинув кандидатуру Меррика Гарланда. Однако республиканцы в Сенате отказались ее рассматривать, заявив, что этот вопрос нужно оставить следующему президенту США, до выборов которого оставалось меньше года.

Судья Антонин Скалиа считался представителем консервативного крыла в Верховном суде, поэтому назначение Горсача лишь сохранит прежний баланс. С другой стороны, назначение выдвинутого демократами судьи сместило бы чашу весов в высшей судебной инстанции в пользу сторонников либеральных взглядов.