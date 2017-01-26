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Сенегал начал военное вторжение в Гамбию

Сторонники Адамы Бэрроу. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:03
Рубрика: За рубежом

Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Бэрроу. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска уже перешли границу.

Такой шаг предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть свой пост, передает Русская служба "Би-би-си".

За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия. Вместе с Сенегалом свои войска в Гамбию отправит и Нигерия. Ранее стало известно, что она уже выделила на операцию несколько своих самолетов и как минимум один военный корабль.

Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Это решение не понравилось Экономическому сообществу западноафриканских государств, признавшего победителем выборов Адаму Бэрроу. В итоге в четверг Бэрроу уже принес в Сенегале присягу несмотря на то, что Джамме так и не покинул пост в положенный срок.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.

Виктор Сольц
Редактор

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