Минобороны РФ: боевики ИГ продолжают разрушать античные памятники Пальмиры

Колоннада взорванной Триумфальной арки в Пальмире. Фото: AFP/Ruters/Scanpix)

Снятое с беспилотников видео было опубликовано в понедельник на канале Министерства обороны России на видеохостинге YouTube, сообщила 13 февраля "Актуальная камера".

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть Римского театра — просцениум, и колонны построенного в 270 году н.э. Тетрапилона. Также дроны сняли очередную активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры.

Сирийская армия при поддержке России освободила древний город от ИГ в конце марта 2016 года, но 11 декабря 2016 года в результате неожиданного нападения боевикам снова удалось вытеснить из него сирийские правительственные войска. За время оккупации там был нанесен серьезный ущерб многим культурным объектам, входящим в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В частности, террористы уничтожили Триумфальную арку, статую "Лев Аллат", храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни.