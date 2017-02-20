Минобороны РФ: боевики ИГ продолжают разрушать античные памятники Пальмиры
Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ) одни из главных достопримечательностей сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон.
Снятое с беспилотников видео было опубликовано в понедельник на канале Министерства обороны России на видеохостинге YouTube, сообщила 13 февраля "Актуальная камера".
На кадрах видны взорванные террористами центральная часть Римского театра — просцениум, и колонны построенного в 270 году н.э. Тетрапилона. Также дроны сняли очередную активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры.
Сирийская армия при поддержке России освободила древний город от ИГ в конце марта 2016 года, но 11 декабря 2016 года в результате неожиданного нападения боевикам снова удалось вытеснить из него сирийские правительственные войска. За время оккупации там был нанесен серьезный ущерб многим культурным объектам, входящим в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В частности, террористы уничтожили Триумфальную арку, статую "Лев Аллат", храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни.
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