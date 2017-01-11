Финская полиция заподозрила беженца в изнасиловании 10-летней девочки

Финская полиция. Фото: Martin Dremljuga/ERR

Полиция Финляндии подтвердила, что подозреваемым в изнасиловании 10-летнего ребенка является человек, запросивший убежище в Финляндии.

Инцидент произошел в небольшом населенном пункте в провинции Пирканмаа, имя жертвы не разглашается, сообщило в среду, 4 января, финское телерадиовещание Yle.

Полиция подтвердила, что подозреваемый 1994 года рождения ранее обратился за предоставлением ему убежища в Финляндии. Он был задержан накануне Рождества, и обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 10 февраля.

По данным финских СМИ, предварительное следствие началось после того, как девочка рассказала о случившемся своему отцу, который обратился в полицию. В полиции сообщили, что подозрения основаны на показаниях ребенка, которые подтверждаются другими уликами.