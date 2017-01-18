Трамп: Россия никогда не пыталась влиять на него

Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix

Избранный президент США сказал, что с легкостью победил на выборах, но нечестные оппоненты пытаются приуменьшить его победу "фейковыми новостями"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния на него. Об этом он написал в среду на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter, комментируя ранее распространенную в СМИ информацию о якобы имеющейся компрометирующей информации о нем у российских спецслужб, передает ТАСС.

"Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния против меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни займов, ничего", - заявил он.

Также избранный президент заявил, что легко победил на президентских выборах, заверив, что его успех подтвержден. Он написал, что его недобросовестные оппоненты пытаются приуменьшить эту победу, распространяя лживые новости о нем.

"Я победил на выборах легко, наше великое "движение" получило подтверждение. Между тем наши недобросовестные оппоненты пытаются приуменьшить нашу победу, распространяя фальшивую информацию. Ситуация достойна сожаления", - написал он.

Дональд Трамп написал, что считает ударом по себе утечку информации о якобы имеющихся у спецслужб РФ компрометирующих его сведений. По его мнению, подобные действия можно сравнить с тем, что происходило в нацистской Германии.

"Разведслужбы никогда не должны были допустить "утечки" этой лживой информации. Это еще один удар по мне" - написал он. "Мы что, живем в нацистской Германии?" - задался вопросом Трамп.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в минувшую пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Источники акцентируют внимание на двухстраничном резюме, приложенном к докладу о хакерских атаках, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве. В основу резюме легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, результаты предыдущих расследований которого американские коллеги считают заслуживающими доверия.

Интернет-портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его данным, является полной версией доклада, подготовленного бывшим британским агентом. При этом портал отмечает, что не может гарантировать достоверность этого доклада, который был подготовлен для политических противников Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков, заявил журналистам, что у Кремля нет никакого компромата на избранного президента США Дональда Трампа и экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. По словам Пескова, сообщения об обратном - абсолютная чушь и "бульварное чтиво".