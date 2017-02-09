Постпред Украины при ООН: США пообещали Киеву не признавать Крым частью РФ

Президенты Украины и США Петр Порошенко (слева) и Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix

Новый постпред США при ООН Никки Хейли заверила Киев, что администрация Дональда Трампа не признает отделение Крыма от Украины и его вхождение в состав РФ.

С таким утверждением выступил в среду, 1 февраля, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщило в четверг агентство ТАСС.

По его словам, беседа с Хейли состоялась "несколько дней назад" и произвела на него "очень хорошее впечатление". "Она (Хейли - прим. ТАСС) подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал дипломат журналистам. Как заявил Владимир Ельченко, в ходе дискуссии с Хейли обсуждались и двусторонние отношения между США и Россией, которые, по его словам, "не будут вестись в ущерб Украине".

Дипломат отметил, что проработал в Нью-Йорке много лет и "пережил четыре или пять смен администрации США от одной партии к другой", и позиция Вашингтона по отношению к независимой Украине оставалась неизменной. "Иногда казалось, что республиканские администрации были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", - сказал он, комментируя возможную смену курса в Вашингтоне.

Ранее Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты США, заявил в ходе предвыборной кампании, что рассмотрит возможность признания Крыма частью России. "Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше", - подчеркнул он в интервью журналистам американского телеканала ABC. По его словам, "это следует иметь в виду". В последние месяцы Трамп выражал готовность пересмотреть отношения с Россией в сторону улучшения.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% населения, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Результаты референдума не получили международного признания.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев, а также подавляющее большинство стран мира, отказались признавать Крым частью России.