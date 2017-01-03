На замминистра Иркутской области завели дело в связи с отравлением "Боярышником"

Больница в Иркутске. Фото: ТАСС/Scanpix

В отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой заведено уголовное дело о халатности в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн.

По данным следствия, еще в ноябре 2016 года Нефедовой передали сведения о том, что в одном из торговых павильонов в Иркутске нелегально торгуют спиртосодержащими жидкостями. Как утверждают в СК, Нефедова имела все основания закрыть палатку, но вместо этого ограничилась предупреждением, передает Интерфакс, meduza.io.

В декабре 2016 года, как установило следствие, именно в этой палатке реализовывали концентрат для ванн "Боярышник", который стал причиной массового отравления людей.

В Иркутске с начала декабря от отравления метиловым спиртом, который содержался в концентрате для ванн "Боярышник", скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся.

"Боярышник" был в городе популярным заменителем крепкого алкоголя, который стоит значительно дешевле водки в связи с тем, что формально не предназначен для употребления и не облагается акцизами на спиртные напитки. В состав "Боярышника" входит этиловый спирт, однако в части продукции в Иркутске оказался метиловый, что и привело к массовым отравлениям и смертям.

В рамках расследования уголовного дела о реализации метилового спирта в Иркутске задержаны несколько продавцов, а также замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, которого госпитализировали с сердечным приступом.