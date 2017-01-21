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СМИ: британские депутаты потребовали от премьер-министра представить план по брекситу в течение месяца

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:03
Рубрика: За рубежом

Британские парламентарии потребовали от премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в течение ближайшего месяца представить план выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на доклад, подготовленный депутатами.

"Правительство должно опубликовать план по брекситу не позднее середины февраля, в том числе представить свою позицию по членству в едином рынке и таможенном союзе (ЕС)", - сказал председатель межпартийной парламентской группы по вопросам Brexit лейборист Хилари Бенн. Он также добавил, что выход из состава сообщества "будет очень сложной задачей", а его "последствия окажут влияние на всех граждан", передает ТАСС.

По мнению Бенна, премьеру следует "добиться заключения соответствующих переходных соглашений (с Брюсселем - прим. ТАСС) в интересах бизнеса". "Вне зависимости от того, какой будет сделка, парламент должен получить право проголосовать за нее, и правительство должно четко обозначить это сейчас", - подчеркнул депутат от Лейбористской партии.

Как ранее проинформировала канцелярия британского премьер-министра, Мэй выступит 17 января с большой речью, в которой изложит подробности плана выхода королевства из ЕС. Как отмечают местные наблюдатели, глава правительства готова реализовать сценарий "жесткого" брексита, отказавшись от доступа к единому европейскому рынку, если сообщество не пойдет на уступки в вопросе ограничения свободного передвижения своих жителей.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в ЕС победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Мэй, став премьером после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта нынешнего года. Однако каким образом будет осуществлен этот процесс, до сих пор неизвестно.

Надежда Берсенёва
Редактор

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