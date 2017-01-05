Суд в Хельсинки приговорил владельца эстонского алкогольного интернет-магазина к тюремному заключению

Иллюстративное фото. RIA Novosti/Scanpix

Уездный суд города Хельсинки приговорил основателя действовавшего в Эстонии алкогольного интернет-магазина к тюремному заключению. Суд посчитал, что продажа спиртосодержащей продукции через сайт viinakauppa.eu попадает под действие закона об НДС и что продавец являлся налогообязанным в Финляндии. Это означает, что финская казна недосчиталась акцизов на сумму 370 тысяч евро и НДС в размере 60 тысяч евро, передает YLE.

Осужденный является основателей, владельцем и распорядителем трех компаний, через которые осуществлялась продажа алкоголя. Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, однако проведенное в камере предварительного заключения время сократило этот срок. Помимо этого, на осужденного наложен запрет на занятие коммерческой деятельностью на четыре года.

Деяния, за которые был вынесен приговор, произошли в период с ноября 2014 года по ноябрь 2015. Осужденный в ходе процесса отрицал все обвинения. Со второго мужчины, проходившего по этому делу подозреваемым, были сняты все обвинения.